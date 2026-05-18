観音寺市とNEXCO西日本が高松自動車道で事業を進めてきた「観音寺スマートインターチェンジ」について、2026年7月4日（土）開通することが決まりました。 【写真を見る】【高松自動車道】観音寺スマートインターチェンジ7月4日（土）に開通 観音寺市などによりますと、開通日時は2026年7月4日（土）午後3時で、設置場所は高松自動車道のさぬき豊中IC～大野原IC間の本線に接続、対象車種はETC車