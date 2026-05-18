ＳｕｎＡｓｔｅｒｉｓｋが大幅高で９連騰。５００円台に乗せて年初来高値を更新した。前週末１５日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２４．６％増の４４億８００万円、営業利益は同２．１倍の６億２２００万円、最終利益は同８２．８％増の４億１７００万円となった。第１四半期の営業利益の通期計画に対する進捗率は３６％に上り、業績の上振れを期待した買いが