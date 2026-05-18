午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３９９、値下がり銘柄数は１１３９、変わらずは２２銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位にはサービス、水産・農林、精密機器、海運。値下がりで目立つのは輸送用機器、繊維、卸売など。 出所：MINKABU PRESS