保土谷化学工業が大幅続落している。前週末１５日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高５２０億円（前期比８．２％増）、営業利益３４億円（同８．４％減）、純利益１３億円（同５７．４％減）と減益予想であることが嫌気されている。なお、年間配当は前期比１０円増の６０円を予定している。 フラモケム社の連結子会社化による収益への寄与で売上高は増収を見込むものの、将来の成長に向けた企業買収