瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降もよく日差しが届くでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で31度、津山で32度の予想です。17日と同じくらいの気温で、各地で真夏のような暑さになるでしょう。 19日は昼過ぎにかけて晴れますが、夕方からは湿った空気の影響で雲が広がり、夜は雨の降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山と