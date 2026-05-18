ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表のメンバーリストに、前回大会に続いて古橋亨梧の名前はなかった。ヨーロッパリーグで通算88ゴールを挙げているとはいえ、難しいシーズンだっただけに、残念ながら想定内だったことだろう。2024-25シーズン途中にセルティックからレンヌに移籍した古橋は、フランスの地で出場機会を得ることができず。今季は心機一転を図り、半年でレンヌを退団し、チャンピオンシップ（イングランド２部）