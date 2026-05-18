U-17日本代表は現地５月17日、サウジアラビアのジェッダ市内でトレーニングを行なった。小野信義監督が率いる若き日本代表は、U-17アジアカップのグループステージを首位で通過し、最初の目標だったU-17ワールドカップの出場権を獲得（各組上位２か国、計８か国が出場権を得る）。もうひとつのミッションであるアジア制覇に向けても順調に歩みを進め、12日の準々決勝ではタジキスタンを５−０で撃破して準決勝進出を決めた。