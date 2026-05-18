18日11時現在の日経平均株価は前週末比725.38円（-1.18％）安の6万683.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は399、値下がりは1139、変わらずは22と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は177円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＳＢＧ が154.47円、アドテスト が139.99円、東エレク が87.49円、豊田通商 が34.49円と続いている。 プラス寄与度トップはキオク