18日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝158円93銭前後と、前週末午後5時時点に比べ49銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円64銭前後と27銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース