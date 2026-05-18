オシャレな調理家電の代表格といえばバルミューダ。でもね、バルミューダは調理家電以外も強いのよ。ここ最近バズっているのは……なんと「時計」なんです。しかも、時計には必ずある「針」がない！そのデザイン性の高さゆえなのか、予約待ち1カ月以上となるほど人気を博しているんですって。【どんな時計？】購入希望者が殺到しているバルミューダの時計「The Clock（ザ・クロック）」。時計の文字盤をよく見ると……なんと時針