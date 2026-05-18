台湾メディアの中時新聞網はこのほど、日本の街中で台湾人を見分ける方法がネット上で話題になっていると伝えた。記事によると、SNS・Threads（スレッズ）で台湾人女性が「日本の街中で一瞬で台湾人を見分ける方法。それは、（台湾人は）みんな（首や肩から下げられる）スマホストラップを使っていること」と投稿。自身も外出時に使用しており、必要な時にすぐスマホを取り出せて便利だと説明した。これに対し、ネットユーザーから