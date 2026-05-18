将棋の「名人戦」第4局で、藤井聡太六冠が勝利し、名人戦4連覇を達成しました。 大阪府高槻市で行われた将棋の名人戦・第4局。4連覇を目指す藤井六冠に、名人初タイトルを狙う糸谷哲郎九段が挑みました。 名人戦は先に4勝したほうがタイトルを手にします。藤井六冠が3連勝と圧倒的な強さを見せるなか、糸谷九段が一矢報いるのか注目されていましたが、午後8時前、藤井六冠が123手を指したところで糸谷九段が投了。4連勝で名人戦4