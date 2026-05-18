歌手のマルシア（57）が18日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。マルシアは「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』大千穐楽。2月から始まったお稽古、そして4月から5月17日までの本番。今、色んな思いが溢れています」とつづり、出演した舞台の千秋楽を報告。「なかなか覚えられず苦戦していた私に、竹内涼真君は、いつもこっそり背中を押してくれました。優しく声をかけてくださり、支えてくださり、本当に最