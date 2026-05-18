フォークシンガー松山千春（70）が17日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。兄弟フォークデュオ、狩人の加藤久仁彦と、弟の加藤高道について言及した。松山は現在、春の全国ツアーを開催中。今週は19日に愛知県刈谷市、21日には名古屋市でライブを開催する。愛知県に縁のあるミュージシャンとして、狩人の名前を挙げた。「愛知県内で岡崎市出身。加藤久仁彦君、加藤高道君。兄弟と言っただけであのグル