◇プロ野球セ・リーグ巨人1ー0DeNA（5月17日、東京ドーム）巨人・竹丸和幸投手が先発した7試合中、5試合でスタメンマスクをかぶった岸田行倫選手。ルーキー左腕のポーカーフェースっぷりに改めて感服したようです。「（表情）変わらないんで、何を思ってるかとかは分からないですけど、あれが普通なので、常にこれからもああいう感じで行くと思います」あまりにも表情が変わらないので、「気合入ってんのか？」とふと思うことも