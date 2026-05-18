元モーニング娘。の石黒彩（48）が18日までにインスタグラムを更新。2月17日に56歳で亡くなった夫でロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんのお別れの会を終え、思いをつづった。お別れ会は14日に都内で行われ、LUNA SEAのメンバーら関係者約1000人が参列した。石黒は「先日、『真矢お別れの会』にお集まりいただいた皆様お花、メッセージを下さった方々本当にありがとうございました。3月の献花式に集まって下さったファンの皆