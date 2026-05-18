栃木県上三川町の住宅で住人の女性が殺害された事件で、指示役とみられる20代の夫婦が事件当時、栃木県内で指示を出していたとみられることがわかりました。竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、16歳の少年4人らは5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんの胸を刺すなどして殺害した疑いがもたれています。事件当時、夫婦が少年4人とは別の車で栃木県内に行き4人に指示を出していたとみられることがわかりました。また、夫