IVEのWONYOUNG（ウォニョン、21）が、18日までにインスタグラムを更新。ドラマ「涙の女王」主演のキム・ジウォン（33）とのツーショットを公開した。ウォニョンは、ヘビとハートの絵文字とともに2人が並ぶ写真を2枚アップした。2人は最近、ソウル市内で開催されたイタリアの高級ブランド・ブルガリのイベントに参加。同イベントで着用したアクセサリーやドレスが、ツーショット写真でも同じだったことから、イベント会場で一緒に撮