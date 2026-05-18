Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。たまたま外国人と話す機会に遭遇し、頭が真っ白になった経験があります。スマホを取り出して翻訳アプリを探す。その数秒が、なんとも居心地悪い。もっとスムーズにやり取りできたらとずっと思っていました。そんな私が今回試したのが、スマホの背面にペタッと貼るだけのAI翻訳機、TeweekAI「X9