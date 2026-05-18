【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー 入場者プレゼント第3弾】 5月22日 配布開始予定 東宝東和は現在上映している映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について、5月22日から入場者プレゼント第3弾としてヨッシーデザインのパッチンブレスを配布する。 パッチンブレスは腕に当てることで巻き付くブ