Image: Apple 完全撤退。というわけではないみたいですが。チームも解散か？ みたいな話も聞こえている、Appleの空間コンピューターことXRヘッドセット「Apple Vision Pro」。このニュースを報じた時も、後継モデルはしばらく出なそう…という予想でしたが、Bloombergのマーク・ガーマン記者もまた同意見。Apple Vision Proチームの開発人材の大半は、すでにスマートグラスなどのプロジェク