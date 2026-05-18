バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ノンタン パッケージミニチュアコレクション」を2026年5月 第3週 より発売する。全8種で価格は400円。2026年5月 第3週 発売「ノンタン パッケージミニチュアコレクション」(全8種・400円)「ノンタン パッケージミニチュアコレクション」は、ノンタンのブリスターパッケージ入りミニチュアチャームが登場。○ラインナップノンタンうさぎさんＡうさぎさんＢうさぎさんＣタータンくまさんぶ