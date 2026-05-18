猫の歯にトラブルを招く「歯磨きの方法」3選 1.無理やり口を開けさせる 猫が嫌がって顔を背けているのに、力ずくで押さえつけたり、無理やり口をこじ開けたりするのは絶対に避けましょう。 人間よりもずっと体が小さく繊細な猫にとって、体を押さえ込まれることは、捕食者に捕まったような強い恐怖を感じる行為です。このような経験をさせてしまうと、飼い主との間に築いてきた信頼関係にヒビが入ってしまいます