働きながらの子育ては、突発的な病気やケガで休まざるを得ないこともしばしばありますよね。今回は、管理職をしている筆者の友人が経験したエピソードを紹介します。 最年少で役職に就いた私 やっていた仕事が社内で評価され、最年少で役職に就くことができた私。 好きな仕事で評価されたことがとても嬉しくて、さらに仕事に打ち込んでいました。もっと仕事をして上を目指したい──そのためには部署全体で成績の底