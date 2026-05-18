シンガー・ソングライターのチャーリーxcxが、イギリス初のコンシューマー・テクノロジー・ブランド「Nothing」のブランドアンバサダーに就任した。アルバム「ブラット」で世界的なブームを巻き起こし、モキュメンタリー「the moment／ザ・モーメント」の日本公開も6月5日に控えるチャーリーが、スマートフォンやワイヤレスヘッドホンなど