「全休を決めたのは賢明だが、このままでは……」【もっと読む】安青錦が丸ごと吐露…相撲との出会い、日本語習得、「腹違いの兄貴」古株の親方がこう言って表情を曇らせる。初日から休場中の大関安青錦（22）。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）は当初、「状態がよくなったら途中出場もある」と話していたものの、15日に「（稽古の）様子を見てやめた。無理はさせられない」と、方針転換。カド番の今場所は途中出場せず、場所