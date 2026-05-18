ナフサ不足が、生活の基盤となるインフラ整備をも蝕み始めてきた。【もっと読む】消えないナフサ供給不安、現場にはモノ届かず…高市首相4.16明言「目詰まり解消」はやはり大ウソだった17日付の西日本新聞（朝刊）によると、ナフサ由来の水道管の価格が高騰した影響で、福岡県飯塚市が水道の更新工事の入札を中止した。市の担当者は先月、水道管の施工を手がける業者から「資材の価格が上がり続けていて採算が取れない可能性が