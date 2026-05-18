Number_i（撮影＝David Dickenson ） 今年2月に世界最大手のWMEとエージェント契約を発表したNumber_iが18日、世界的なスターを数多く輩出してきたアメリカの名門音楽レーベルAtlantic Records（アトランティック・レコード）と、レーベル契約を締結したことを発表した。Atlantic Recordsとのメジャーレーベル契約を果たしたことで、グローバルリリースおよび世界規模での音楽展開に向けた体制が整った。Atlantic R