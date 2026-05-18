俳優の山粼賢人（31）が12日、都内でスイスの高級腕時計ブランド「ウブロ」の新製品「ビッグ・バン リローデッド」のイベントに出席した。【もっと読む】俳優育成に力を入れる芸能事務所が芸能界を席巻しているブランドアンバサダーの山粼は同製品を着用し「すげぇカッコイイ」と絶賛。リローデッドにちなみ、ターニングポイントについて聞かれると、山粼は映画「キングダム」1作目の写真を紹介。「大きな挑