記事ポイント参加費無料、2026年6月15日に品川プリンスホテルで開催総支配人・F&B・外資オペレーターなど6セッション構成展示会でホテル向けソリューションとビジネスマッチングの場も設置 ホテル業界向けシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が、2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催されます。オータパブリケイションズが主催し、参加費は無料です。セミナーシンポジウムと展示会を組み合わせた形式