名古屋マリオットアソシアホテルにて、サンリオキャラクターズのアイドルユニット「きゅあかわきゅーと！」のライブショーを公演。初の名古屋公演となる「きゅあかわ！ふぇすてぃばる！」では、メンバーとのハイタッチ会やブッフェスタイルの食事で、大人も子どもも楽しめます☆ 名古屋マリオットアソシアホテル「タワーズボールルーム」サンリオキャラクターズ「きゅあかわ！ふぇすてぃばる！」 料金：大人1人 14