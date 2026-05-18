記事ポイントノジマ Tリーグ 2024-2025シーズン優勝チームT.T彩たまの選手2名が直接レクチャーを実施2026年6月13日（土）14時〜16時、和光市総合体育館にて参加無料で開催ラケット貸し出しあり・腸活体操やサイン会も予定、子供から大人まで参加できる ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズンで優勝を果たしたプロ卓球チームT.T彩たまの選手から、直接卓球のレクチャーを受けられる体験型イベントが埼玉県で開催されます。光英科学