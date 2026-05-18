◆米大リーグマリナーズ―パドレス（１７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）パドレスの松井裕樹投手（３０）が１７日（日本時間１８日）、敵地のマリナーズ戦に７―０の６回無死満塁から２番手で登板。今季４登板でいずれも２イニングを投げ、無失点を継続した。５回まで１安打投球だった先発ジオリトが６回に３連続四球で降板。無死満塁から松井が登板した。最初の打者のネーラーに押し出し四球。アロザレーナ