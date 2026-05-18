アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。「ディズニー ファンタスピーク」に『ラーヤと龍の王国』が新たに登場したほか、5月限定・プレゼントが当たる学習応援イベントも開催されています☆ ディズニー ファンタスピーク 新教材『ラー