元dancyu編集長の植野広生さんがゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。今回のゲストは東京五輪100キロ級金メダリストで“柔道三冠”を達成、現在はプロレスラーとしても活躍するウルフアロンさん。訪れたのは豊洲市場の名仲卸「丸健」が手がける和食店「深川 梅さわ」。全国の極上魚介を見極める店主・梅澤さんと、30年超の腕をもつ料理長・齋藤さんの温かな人柄に触れながら、新鮮で贅沢な魚料理を味わう。新鮮な