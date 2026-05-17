とちぎテレビ １７日の栃木県内は朝から気温がぐんぐん上がり、真岡など県内８つの地点で気温３０℃以上の真夏日となりました。 各地の最高気温は、真岡で３１．２℃、小山で３１．１℃、宇都宮と佐野で３１．０℃など、県内１４の観測地点のうち８カ所で３０℃以上の真夏日になりました。 またすべての観測地点で今年最高を記録しました。これは７月中旬から８月上旬ごろの陽気です。 とちぎテレビが県内すべての消