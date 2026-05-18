「いきものがかり」の水野良樹（43）が17日放送のABC・テレ朝系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。あるバンドとの食事会の思い出を語った。この日は女性ボーカルバンドを深掘りした。それまではアイドル性が求められがちだった女性バンドが、スリーピースバンド「チャットモンチー」の05年デビューを境に、変わったと水野が指摘。「学生時代の友だちで組んで、バンドとして前に進んで、自分たちの物語でやっていくバンドが