とちぎテレビ 日光東照宮の春の例大祭が１７日から始まり、馬の上から弓矢で的を射る勇壮な「流鏑馬（やぶさめ）」の神事が行われました。 流鏑馬は、疾走する馬にまたがりながら、３つの的を射る伝統の行事です。 戦後の復興に向けて多くの人を励まそうと１９５３年から始まり、春と秋の年２回行われています。 鎌倉時代や江戸時代の装束に身を包んだ１４人の射手が、参道に設けられた約２５０メートルの馬