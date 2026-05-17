とちぎテレビ 世界遺産の日光山輪王寺では１７日、天下泰平などを願う「延年舞（えんねんのまい）」が奉納されました。 慈覚大師・円仁が今から千年以上前に、唐の国から伝えたとされる「延年舞」。現在では輪王寺と岩手県の毛越寺などに残るのみといわれます。 三仏堂には僧侶たちが唱える声明が響きわたり、緋色の直垂と大口袴を身に着けた２人の「舞衆」が、厳かに舞を披露しました。