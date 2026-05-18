お笑いコンビ・博多華丸大吉の博多華丸が１７日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」に出演。上京して初めて手をつないだ女性芸能人を明かした。この日は相方の博多華丸、ゲストのタレント・小倉優子と東京・板橋を街ブラ。華丸は「おれでも…３５歳で上京してきて…」と語り出すと、「初めて芸能人と手を繋いだのがゆうこりん」と明かした。「えっ？えっ？覚えてないです」と戸惑う小倉に、華丸は「高田延彦さんのレギュラ