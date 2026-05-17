とちぎテレビ 上三川町の住宅で住人の６９歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、下野警察署の捜査本部は１７日、指示役とみられる２８歳の男と２５歳の女を強盗殺人の疑いで逮捕しました。この事件での逮捕者は６人となりました。 新たに捜査本部に逮捕されたのは、神奈川県横浜市の無職、竹前海斗容疑者（２８）と、妻で無職の美結容疑者（２５）の２人です。 竹前海斗容疑者は１７日午前１時半ごろ、羽田空港国際線タ