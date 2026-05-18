17日午後11時25分ごろ、群馬県伊勢崎市緑町の建物に乗用車が突っ込んでいると目撃者から110番があった。県警によると、建物は指定暴力団住吉会系組事務所で、車は前部から突っ込んでいた。運転していた男性が現場を立ち去るのが目撃されており、県警は行方を追っている。けが人は確認されていない。現場はJR両毛線伊勢崎駅の南約1キロの住宅街。県警は周辺のパトロールを強化する。