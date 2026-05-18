“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、お財布に優しい「豆苗」です。育て方からレシピまで、豆苗活用術をお伝えします。文・写真＝堀基子豆苗が価格の優等生である理由天候不順による生育不良、原油価格の高騰に伴う輸送燃料費の上昇などを受けて、野菜は価格が不安定になりがち。そんなとき強い味方になってくれるのが工場生まれの野菜です