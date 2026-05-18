寿がきや食品は5月18日から、「世界の味麺めぐり」シリーズの第2弾商品「ユッケジャンラーメン」（希望小売価格税抜336円）を発売する。新商品は、味噌と醤油をベースに、濃厚な牛骨だしと薬念醤（ヤンニンジャン）、ラー油を合わせたピリ辛スープがクセになる一杯。めんはノンフライで、モチモチ食感の手もみ風幅広ちぢれめん。かやくは、たまご、ホウレン草、ニラ、唐辛子、ごま、ネギを入れた。「世界の味麺めぐり」は、2