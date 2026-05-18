ビーガン・プラントベースフードの専門フェスティバル「ビーガングルメ祭り」（主催・日本プラントベース市場協会）が5月10日、名古屋会場となる鶴舞公園（名古屋市昭和区）で開催された。同日は物販・飲食60小間、キッチンカー5台が出展。飲料や菓子、弁当・惣菜、軽衣料などを販売。青空ヨガ教室のような体験イベントも行われ、賑わいを見せた。今回は、「コメダ珈琲店」のキッチンカーが初出展。同社は、東京東銀座にプラン