65年前のその日、ニューヨークは小雨の日曜日ということもあり客入りは芳しくなかったようだ。マンハッタンの名門ジャズクラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」に、ピアノのビル・エヴァンス・トリオが出演していた。▼観客は会話や食事に夢中なのか、食器やグラスの音、笑い声も響く。合間に聞こえる拍手はまばら。十数年前に筆者がこのクラブを訪れたときの盛況ぶりと比べても、熱心に音楽を楽しんでいる雰囲気は薄い。▼2枚のア