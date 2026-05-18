堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトがアルベルト・リエラ監督の解任を発表した。リエラ監督は、成績不振によって解任されたディノ・トップメラー前監督の後任として今年2月にフランクフルトの監督に就任。システム変更や先発メンバーの入れ替えによってチームに刺激を加え、就任後に臨んだブンデスリーガ5試合では2勝1敗2分けと順調に勝ち点を積み重ねていた。しかし、シーズン終盤に失速。先週末に行われた最終節シュツッ