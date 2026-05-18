エールディヴィジ最終節、フェイエノールトはズウォレを2-0で下し、今季2位として来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。この結果、日本代表FW上田綺世は25得点でリーグ得点王に輝いた。最終節での得点はなかったが、オランダリーグでの得点王は、日本人選手初の偉業だ。フェイエノールト専門メディアである『1908.nl』は、「ロッテルダムでの輝かしい先駆者たちの足跡を辿った」と上田の活躍を称賛した。得点数も特筆すべ