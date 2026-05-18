プレミアリーグ第37節、リーズ・ユナイテッドとブライトンのゲームは、後半アディショナルタイムのドミニク・カルヴァート・ルーウィンのゴールによって1-0とリーズが勝利した。この勝利によって、リーズは14位まで順位を上げている。しかし良いニュースばかりではなかった。74分、MFアントン・シュタッハが負傷しヨエル・ピルーと交代している。シュタッハは足首を負傷したようで、ソックスは血に染まっており、担架で運び出され