パリ・サンジェルマンはパリFCとの「パリ・ダービー」を戦い、1-2と敗れた。49分にブラッドリー・バルコラが先制点をマークするも、2点を奪われて敗戦している。この試合の27分、先発していたウスマン・デンベレが負傷し、ゴンサロ・ラモスと交代するというアクシデントが起きた。デンベレはベンチではなくトンネルに向かっており、『THE Sun』によるとピッチを去る際に「少しきつかった」「爆発的なプレイはできなかった」と語っ